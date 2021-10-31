Gazimağusa'da Cadılar Bayramı Kutlandı

Son yıllarda ülkemizde de kutlanmaya başlayan cadılar bayramı dün gece Gazimağusa Namık Kemal Meydanını ve kale içi sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.
Yüzlerce kişi çok çeşitli kıyafetler giyerek Gazimağusa kale içinde bulunan Namık Kemal Meydanında gönüllerince eğlendiler.
Farklı kostümler giyen birçok kişi meydanda fotoğraf çektirip gönüllerince eğlendiler.
Renkli kostümler içinde kale içi sokaklarını ve Namık Kemal meydanını dolduranlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
(MHA)