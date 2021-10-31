Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107

Gazimağusa'da Cadılar Bayramı Kutlandı

Son yıllarda ülkemizde de kutlanmaya başlayan cadılar bayramı dün gece Gazimağusa Namık Kemal Meydanını ve kale içi sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.

31 Ekim 2021 Pazar 11:21
154 Okunma
Gazimağusa'da Cadılar Bayramı Kutlandı
banner108

Son yıllarda ülkemizde de kutlanmaya başlayan cadılar bayramı dün gece Gazimağusa Namık Kemal Meydanını ve kale içi sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.

Yüzlerce kişi çok çeşitli kıyafetler giyerek Gazimağusa kale içinde bulunan Namık Kemal Meydanında gönüllerince eğlendiler.

Farklı kostümler giyen birçok kişi meydanda fotoğraf çektirip gönüllerince eğlendiler.

Renkli kostümler içinde kale içi sokaklarını ve Namık Kemal meydanını dolduranlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
Cadılar Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Faiz Sucuoğlu oyunu kullandı
Faiz Sucuoğlu oyunu kullandı
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim