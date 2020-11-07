Gazimağusa’da ilginç kaza!

Bugün saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Dursun Karabatak yönetimindeki TKG 369 plakalı çekici araç ile ayrı bir çekici üzerinde bulunan tekneyi çektiği esnada hurmalı çembere giriş yaptığı sırada çekici demirinin kopması sonucu gemi yol içerisine devrildi.

Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Teknenin yol içerisine devrilmesi sonucu trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.

Olayda yol içerisine dökülen akaryakıttan dolayı yolda oluşan kayganlığı gidermek için yolda kumlama yapılması sağlanmış ve teknenin yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafik akışına açıldı.