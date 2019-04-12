Gazimağusalı öğrencilerden İklim Değişikliği eylemi...

Gazimağusalı bir grup öğrenci Küresel Isınma ve İklim Değişikliği’nin neden olabileceği olumsuz etkileri ve bunların getireceği sonuçlara dikkat çekmek amacıyla bugün öğrenci eylemi gerçekleştirdi.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ve Çanakkale Ortaokulu öğrencilerinden oluşan gurup Anıt çemberinde toplanarak ellerindeki çeşitli pankartlarla Salamis Yolu güzergahından DAÜ çemberine kadar bir yürüyüş yaptı.

Öğrenciler yürüyüşte ‘İklim Değil Sistem Hatalı’ ‘Gelecek Bizim Harekete Geçelim’ şeklinde sloganlar atarak, yetkililerin bu yönde bir adım atması çağrısında bulundular.

DAÜ çemberinde toplanan öğrenciler adına eylem sözcüsü Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Fatma Dalokay etkinliğin amacını anlatan bir basın açıklaması okudu.Dalokaydeğişikliğinin 11 yıl içerisinde harekete geçilmemesi halinde yaşanacakların önüne geçilemeyeceğini vurgulayarak, bu olayın soyut değil gerçekleri ortaya koyduğunu belirtti.

Ülkenin yarı kurak bir iklime sahip olduğunu anımsatan Fatma Dalokay, hava sıcaklığının artması ve su kıtlığının mevcut kuraklığın artmasına neden olacağını kaydetti ve bu sayede ekin alanlarının verimliliği ve ürün kalitesinin düşüş göstereceğini söyledi.

Dalokay kendilerinin verdiği bu mücadelenin dikkate alınmasını isteyerek, yetkililerin bu yönde bir adım atmasını istedi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca, yaptıkları farkındalık çalışmalarıyla bilinen Her Daim Dostlar Gurubu da katılarak destek verdi. (BRT)