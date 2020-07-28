Gezici Araştırma Şirketi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Siyasi Araştırma Raporu açıklandı

Gezici Araştırma Şirketi’nin KKTC Siyasi Araştırma Raporu açıklandı.

Rapora göre, araştırmaya katılanların 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım şöyle sıralandı:

Mustafa Akıncı yüzde 32,2

Ersin Tatar yüzde 30,7

Kudret Özersay yüzde 11,1

Erhan Arıklı yüzde 6,2

Serdar Denktaş yüzde 3,1

Tufan Erhürman yüzde 14,9

Sibel Siber yüzde 1,2

Araştırmaya katılanların 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde, seçim 2’nci tura kalsa ve adaylar Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım ise şöyle:

Ersin Tatar yüzde 43,4

Mustafa Akıncı yüzde 42,1

Kararsız yüzde 14,5

Ankete katılanlara Kıbrıs sorununda nasıl bir çözümü destekleyen Cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz sorusu da yöneltildi:

Alınan cevaplara ise;

Bağımsız, iki ayrı devletli savunan adaya yüzde 70.9,

Federasyonu savunan adaya 29,1 şeklinde oldu…

Katılımcılar Türkiye’nin garantörlüğü konusunda sorulan soruyu da yanıtladılar.

Araştırmaya katılanların yüzde 83.6’sı Türkiye’nin garantörlüğünün aynen devam etmesi yönünde, yüzde 5,9’u iptal edilmesi ve yüzde 5,5’ü ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiği yönünde yanıt verdi .

(BRT)