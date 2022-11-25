Girne Alsancak yolunda kaza, 2 genç yaralandı

Polisin açıklamasına göre, Erman Yalnız (E-40), saat 17.00 sıralarında 141 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada MC 709 plakalı salon araçla seyir halindeyken, trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan Barkın Hasan Ercantan (E-18) yönetimindeki KL 616 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan KL 616 plakalı araç önündeki Zafer Erenel (E-44) yönetimindeki MK 407 plakalı aracın arka kısmına; o da çarpmanın etkisiyle öne doğru savrularak önünde duran Hasan Karamano (E-29) yönetimindeki ED 033 plakalı aracın arka kısmına vurdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.