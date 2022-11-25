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Girne Alsancak yolunda kaza, 2 genç yaralandı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kırmızı ışıkta durmayan sürücü önünde bekleyen araçlara çarptı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Olayda yaralanan olmadı.

25 Kasım 2022 Cuma 09:10
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Girne Alsancak yolunda kaza, 2 genç yaralandı



Polisin açıklamasına göre, Erman Yalnız (E-40), saat 17.00 sıralarında 141 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada MC 709 plakalı salon araçla seyir halindeyken,  trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan Barkın Hasan Ercantan (E-18) yönetimindeki KL 616 plakalı  aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan KL 616 plakalı araç önündeki Zafer Erenel (E-44) yönetimindeki MK 407 plakalı aracın arka kısmına; o da çarpmanın etkisiyle öne doğru savrularak önünde duran  Hasan Karamano (E-29) yönetimindeki ED 033 plakalı  aracın arka kısmına vurdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

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