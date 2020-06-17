Girne Belediyesi Belediye Girişinde Hijyen Önlemlerini Artırdı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; Belediye giriş kapısına son teknoloji hijyen bariyeri yerleştirerek, gelen personelin ve vatandaşların bariyerden geçerek hijyen koşullarına uygun ve güvenli bir ortamda işlerini yapabilmesini sağlanıyor. Hijyen Bariyeri, kişilerin ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte ederek içeriye girebilmelerini sağlıyor. Girne Belediyesi Pandemi sürecinde herkesin daha dikkatli olması gerektiğini anımsattı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Belediyemiz, vatandaşlarımızın ve personelimizin gerekli hijyen şartlarında hizmet vermeleri ve alabilmeleri için gereken tüm olanakları yerine getirmeye çalışıyor. İçerisinde bulunduğumuz bu süreçte, çok daha dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde yaşamaya çalışmalıyız. Hijyen bariyeri ile bina içerisine girişlerde mevcut riski minimum düzeye indiriyoruz” dedi.