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Girne Belediyesi Belediye Girişinde Hijyen Önlemlerini Artırdı

Belediye’ye Girişler Hijyen Bariyerini Kullanarak Gerçekleşiyor.

17 Haziran 2020 Çarşamba 20:34
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Girne Belediyesi Belediye Girişinde Hijyen Önlemlerini Artırdı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide;  Belediye giriş kapısına son teknoloji hijyen bariyeri yerleştirerek, gelen personelin ve vatandaşların bariyerden geçerek hijyen koşullarına uygun ve güvenli bir ortamda işlerini yapabilmesini sağlanıyor. Hijyen Bariyeri, kişilerin ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte ederek içeriye girebilmelerini sağlıyor. Girne Belediyesi Pandemi sürecinde herkesin daha dikkatli olması gerektiğini anımsattı.  

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Belediyemiz, vatandaşlarımızın ve personelimizin gerekli hijyen şartlarında hizmet vermeleri ve alabilmeleri için gereken tüm olanakları yerine getirmeye çalışıyor. İçerisinde bulunduğumuz bu süreçte, çok daha dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde yaşamaya çalışmalıyız. Hijyen bariyeri ile bina içerisine girişlerde mevcut riski minimum düzeye indiriyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiHijyenKoronavirüs
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Ahmed 2020-06-17 20:59:43

HAH TAM DORTDORTLUK KIBRIS HABERI olmus vAllahi. Tam KIBRISLI uygulamasi.:) Hijyen bariyeri konmus , ellerini ayaklarini silecekler ama ne bariyerden gecmekte olan kizin ne de arkasinda fosforlu yelek giyen gorevlinin yuzlerinde maske yok. :) Bunun fotografini cekip bir da haber yaparik. Gulmek isityorum ama artik gulemyiroum bile.

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