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Girne Belediyesi Gençlik Platformu Üyeleri İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

21 Haziran 2021 Pazartesi 15:47
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Girne Belediyesi Gençlik Platformu Üyeleri İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Girne Belediyesi Gençlik Platformu üyeleri, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye’nin öncülüğünde ve çeşitli paydaşların ortaklığında kurulan Platform’a üye olan 15-21 yaş arası gençler, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezdikten sonra tanışma ve kaynaşma organizasyonuna katılarak, yaz programıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, Platform’un gelecek hafta salı günü saat 10.00’da yeniden bir araya geleceği ve 15-21 yaş arası tüm gençlere açık olduğu belirtildi.

GÜNGÖRDÜ: “GENÇLERDEN ÇIKAN ENERJİ ŞEHRİ VE ÜLKEYİ KUCAKLAYACAK”

Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada, Girne’de başlatılan Gençlik Platformu hareketinin gençlerin enerjisiyle, katkısıyla yakılan bu meşalenin uzun soluklu bir yolun başlangıcı olduğunu söyledi.

Güngördü, gençlerden çıkacak enerjinin tüm şehri ve ülkeyi kucaklayacağını dile getirerek gençlerin şehir yaşantısına katılması ile yeni fikirlerin ortaya çıkacağını işaret etti.

15- 16 yaşlarına gelen bireylerin hayata atılmaya daha yakın kişiler olduklarını ve bu bağlamda Gençlik Platformu’nun bireylere yardımcı olacağını dile getiren Güngördü, “Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Girne’de gençlerle yapılacak olumlu ve olumsuz eleştirilerle beraber güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum ve katkı koyan herkese teşekkür ederim” diyerek, gençlerin fikir ve kararlarına her zaman saygı duyduğunu ve bu platformdan çıkacak karar ve talepleri dikkate alarak destek olacağını belirtti.

KADIOĞLU: "SORUMLULUK DUYGUSUYLA BURADASINIZ. TÜM GENÇLERE KAPIMIZ AÇIK"

Belediye Sosyal İşler Şubesi Misli Kadıoğlu, gençlerin sosyal yaşamda aktif rol alması,  sorumluluk alması ve birey olarak fikirleri ve katkılarıyla "ben de varım" diyebilmeleri için alan sağlayacak bu platformun,  tüm gençlerin sesi olacağını vurgulayarak, bu bilinçle platforma üye olan gençlere teşekkür etti ve tüm gençlere kapılarının açık olduğunu söyledi.

Kadıoğlu, gençlik döneminde eğitim, eğlence ve sosyal sorumluluk projelerinde paylaşmanın ve dostluklar kurabilmenin unutulmaz anılar olacağını belirterek, geleceğin yöneticileri, sanatçıları, mimar ve mühendisleri olarak gençlerin bugünden itibaren yaşadığı çevreye, kente, ülkeye ve dünyaya katkı koyacağına ve buradan edinecekleri tecrübelerle kendilerine yol haritası belirlemelerine katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Girne Belediyesi Gençlik Platformuna; Başbakanlık Gençlik Dairesi,  Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Genç Bilişimciler ve İnovasyon Derneği, Zirve İzcilik Derneği, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi başkan ve temsilcileri destek oluyor.

 http://www.girnebelediyesi.com/genclik-platformu-kayit/ adresinden kayıt başvurusu yapılabileceği ve iletişim 0548 890 55 00 numaralı telefon aranabileceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 21.06.2021 16:12
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