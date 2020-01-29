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Girne Üniversitesi ile Kosova Priştine Pjeter Budi College arasında iş birliği protokolü

Protokole Pjeter Budi College adına Mütevelli Heyeti Üyesi Burim Ajeti ile Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu imza attı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 16:05
Girne Üniversitesi ile Kosova Priştine Pjeter Budi College arasında iş birliği protokolü

 Girne Üniversitesi ile Kosova Prtine Pjeter Budi College arasında turizm-otelcilik ve hemşirelik programlarında işbirliği yapılmasını öngören protokol imzalandı.
Üniversiteden verilen bilgiye göre, protokole Pjeter Budi College adına Mütevelli Heyeti Üyesi Burim Ajeti ile Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu imza attı.
Prof. Dr. Salihoğlu, ocak ayında Afganistan’dan Kardan Üniversitesi ve İtalya’dan Sicilya Amerikan Üniversitesi ile eğitim ve araştırma konularında işbirliği protokolleri imzaladıklarını belirterek bu tür ortak çalışmaları sürdürme amacında olduklarını kaydetti. 

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GirneüniversiteBirliğiHaberKıbrıs
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