Girne ve Güzelyurt'ta elektrik kesintisi!

, orta gerilimşebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Portakal Çiçeği Sitesi ve Civarı’nın elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

11 haziran 2019 Salı günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 08.30 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında Kurtuluş Sokak ve Doğanköy Cami Bölgesi’ne elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.