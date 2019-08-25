Göçmenler mahkemeye çıkarıldı

Yeşilköy’de bir arazide, dün tespit edilen Suriye uyruklu 5 göçmen bugün mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan göçmenler aleyhine 3 gün tutukluluk kararı verildi.

Söz konusu şahısların dün Yeşilköy – Yenierenköy arası sahilde terk edilmiş olarak bulunan sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgede daha başka düzensiz göçmen bulunma ihtimaline karşı aramalar yapıldığı kaydedildi.