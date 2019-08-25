Göçmenler mahkemeye çıkarıldı

Yeşilköy’de bir arazide, dün tespit edilen Suriye uyruklu 5 göçmen bugün mahkemeye çıkarıldı.
Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan göçmenler aleyhine 3 gün tutukluluk kararı verildi.
Söz konusu şahısların dün Yeşilköy – Yenierenköy arası sahilde terk edilmiş olarak bulunan sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor.
Bölgede daha başka düzensiz göçmen bulunma ihtimaline karşı aramalar yapıldığı kaydedildi.
BRTK
KKTC polisinden ve yargidan en buyuk istegimiz,insan kacakciligi yapan sahislari bir an once yakalamaniz ve cok agir cezalar vermenizdir.