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Göçmenler mahkemeye çıkarıldı

25 Ağustos 2019 Pazar 16:37
Göçmenler mahkemeye çıkarıldı

Yeşilköy’de bir arazide, dün tespit edilen Suriye uyruklu 5 göçmen bugün mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan göçmenler aleyhine 3 gün tutukluluk kararı verildi.

Söz konusu şahısların dün Yeşilköy – Yenierenköy arası sahilde terk edilmiş olarak bulunan sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgede daha başka düzensiz göçmen bulunma ihtimaline karşı aramalar yapıldığı kaydedildi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
GöçmenlerMahkemeTutuklamaPolisHaberGündemKıbrıs
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vatanperver 2019-08-25 17:07:50

KKTC polisinden ve yargidan en buyuk istegimiz,insan kacakciligi yapan sahislari bir an once yakalamaniz ve cok agir cezalar vermenizdir.

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