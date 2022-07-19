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"Güçlü bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 48’inci yıl dönümünü, Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

19 Temmuz 2022 Salı 21:57
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"Güçlü bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz"
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DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıklar ve zulümlerin sonlandığını, Kıbrıs Türk’ünün özgürlüğüne kavuşturulduğunu, can güvenliğinin sağlandığını, geleceğinin ve egemenliğinin teminat altına alınarak barışı, istikrarı ve huzurunun sağlandığını vurgulayarak, Barış Harekatı'yla aynı zamanda Kıbrıs Türk’ünün temel hakları çiğnendiğinde, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlığına kast edildiğinde nelerin göze alınabileceğinin de tüm dünyaya gösterildiğini belirtti.

Ataoğlu mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

 “Bu topraklara, kahraman mücahitlerimizden mehmetçiğimize, tek yürek olmuş, onurlu bir varoluş mücadelesi vererek barış ortamı sağlanmıştır. Bu günlere gelmek kolay olmamıştır. Binlerce insanımız, evlerinden göç etmeye zorlanmış, yıllarca gettolarda yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Kıbrıs Türk halkının tüm imkansızlıklara, yaşanan acı ve kayıplara rağmen istiklali ve istikbali uğruna verdiği mücadele, gösterdiği irade, her türlü takdirin üzerinde,  onur ve gurur vericidir.

Her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye’nin desteği ve kararlı duruşu, o dönemde yine Kıbrıs Türk halkının yanında olup Kıbrıs’ta barış ortamını sağlanmıştır.

Özgürlüğümüzü nasıl kazandığımızı unutmadık, unutturmayacağız. Bu uğurda bizler için canlarını feda edenlerin hatıralarını yaşatmaya, mücadelelerinin ışığında onlardan aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımaya ve daha güçlü bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı uğruna mücadele eden özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, ebediyete intikal eden dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yâd ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir yaşam diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
TurizmKültürGençlik Ve Çevre BakanıDemokrat PartiFikri Ataoğlu
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