Güpe gündüz soygun!

22 Aralık tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Hamitköy’de G.O.A.(E-31) ve beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen kişiler, kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle Gideon Jeffrey UWADIALE’nın ikametgahına giderek açık olan kapıdan içeriye girip mülke tecavüz edip, bahse konu şahsı darp ettikten sonra, adı edilene ait 1 adet çanta ve içerisinde bulunan 5,000 TL nakit parayı, 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayarı, 3 adet tıraş makinesi ve muhtelif şahsi eşyalarını çalarak olay yerinden kaçmışlardır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada G.O.A. tespit edilerek tutuklanmış olup, diğer zanlılar ise aranmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.