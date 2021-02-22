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Güzelyurtlular Ali Pilli için açıklama yaptı (Video)

22 Şubat 2021 Pazartesi 09:47
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Güzelyurtlular Ali Pilli için açıklama yaptı (Video)

Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli için Güzelyurtlular açıklama yaptı.

Ali Pilli'nin görevden alınmasının ardından, duruma tepki gösteren bir grup vatandaş, Güzelyurt Kapalı Çarşı önünde eylem yaparak Pilli'ye desteklerini belirtti.

Güzelyurt ve Lefke bölgesinden hiçbir milletvekilinin şu an bakan olmadığının eleştirildiği açıklamada, bölge sorunları da dile getirildi.

Eylemde yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bizler bir süreden beridir ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen ülkeyi yönetenlerin bu sıkıntıları çözmek ve vatandaşa hizmet etmek yerine kendi kişisel hırslarıyla hareket ederek, koltuk kavgası yaptıklarını görmekteyiz.

Ülkenin en zor döneminde hükümetlerin bozulup hükümetlerin kurulduğu, ülkenin istikrarsızlığa itildiği ortadadır.

Bir yıldan beridir ülkemizin mücadele ettiği corona virüs salgınını da göz önüne aldığımızda bu etki ile sağlıktan ekonomiye bir çok sorunla karşı karşıyayız.

Böylesi bir durumda bile ülkeyi yönetenlerin koltuk kavgalarının devam etmesi neticesinde Sağlık Bakanlığı’ndaki değişim bizleri üzmüştür.

Özelde Güzelyurt-Lefke bölgesi, genelde ise ülkenin tamamı çeşitli sorunlarla mücadele ederken, son zamanlardaki gelişmelere kayıtsız kalamazdık.

Bizler  kişisel menfaat değil, toplumsal menfaat düşündüğümüz için buradayız.

Bugün burada sınırlı sayıda katılımla basın açıklaması yapıp, hükümet edenlere bir uyarı vermek istedik.

Bundan sonraki süreçte farklı eylem planlarıyla tüm ülkede eylemler yapılacaktır.

Vatandaşlar olarak ülkede yaşanan tüm olumsuz gelişmelere ve siyasilerin toplum üzerinde yarattığı güvensizliğe rağmen umutsuzluğa kapılmamalıyız.

Halk ülkede hizmet beklerken, halkın büyük çoğunluğu neredeyse yokluklar içinde yaşarken çeşitli dönemlerde devlet kabinesinin de farklı farklı yolsuzluklarla boşaltıldığını görmekteyiz.

Devletin bir çok üst kademe kadrolarında liyakat yerine ahbap-çavuş ilişkileriyle atamaların yapıldığı, genç-bilgili ve dinamik kişilere bu kadrolarda görev verilmediğini bu atamaların her dönemde tamamen partizanca yapıldığını görmekteyiz.

Birçok siyasinin seçildiği makamları kendilerine meslek görerek, türlü entrikalarla genç beyinlerin önünü kestikleri de ülkemizin acı gerçeklerindendir."

Bizler çıktığımız bu yolda mücadeleden çekinmeden namusluların da namussuzlar kadar cesur olması gerektiğini vurgulayarak toplumsal mücadelenin vakti geldiğine dikkat çekmek istiyoruz.

Son Güncelleme: 22.02.2021 11:25
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