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HAFTA SONU SABAH SAATLERİNDE DON OLAYI BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, soğuk ve nemli havanın etkili olacağı ülkede hafta sonu sabah saatleri don olayı beklendiğini duyurdu.

22 Ocak 2021 Cuma 15:23
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HAFTA SONU SABAH SAATLERİNDE DON OLAYI BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, soğuk ve nemli havanın etkili olacağı ülkede hafta sonu sabah saatleri don olayı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 23–29 Ocak arasını kapsayan hava tahmini raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı yüksek basınç, ikinci yarısı ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın ve Pazar günü, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak, sabah saatleri don olayı bekleniyor. Pazartesinden Çarşamba gününe kadar hava parçalı ve çok bulutlu, Perşembe ve Cuma günleri ise parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, genellikle 15-18 ºC dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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