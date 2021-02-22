HAFTALIK TRAFİK RAPORU: 1 ÖLÜ, 9 YARALI

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 18 trafik kazasında 1 kişi ödü, 9 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15-22 Şubat tarihleri arasında meydana gelen kazaların 7’si yaralanmayla, 10’u hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 255 bin 500 TL oldu.

Kazaların 10’u Gazimağusa, 5’i Lefkoşa, 2’si Güzelyurt’ta ve 1’i de İskele de gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 23 trafik suçu rapor edildi.