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“Halkımız belirsizlik değil gelecek istiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı belirsizlik değil geleceğini öngörebilmek, dünyadan kopmak değil bir an önce dünyayla buluşmak istiyor" dedi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:06
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“Halkımız belirsizlik değil gelecek istiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı belirsizlik değil geleceğini öngörebilmek, dünyadan kopmak değil bir an önce dünyayla buluşmak istiyor" dedi.

KKTC ve Türkiye'deki yetkililerden "iki devletli çözüm" yönlü açıklamalar üzerine düşüncelerini paylaşan Tufan Erhürman, dünyanın bu yönde nasıl ikna edileceğine yönelik de açıklık getirilmesini istedi.

Erhürman şu paylaşımı yaptı:

Hem Cumhurbaşkanlığı'ndan, hem hükumetten, hem de Türkiye'den "iki devletli çözüm" açıklamaları geliyor. Bu formül BM ile görüşüldüğüne göre, hem BM Güvenlik Konseyi kararlarının değişmesi, hem de Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bunu kabul etmesi bekleniyor.

Birilerinin bize, bunun nasıl sağlanacağını, Güvenlik Konseyi üyelerinin ve Rum Yönetimi'nin nasıl ikna edileceğini açıklaması gerektiğini seçim döneminden beri söylüyoruz ama hiçbir yanıt yok.

Bu durumun bu şekilde devam etmesi yalnızca "çözüm"ü belirsiz bir geleceğe havale etmekle kalmayacak. Aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi zeminindeki meşru taleplerini reddedenlerin ve Crans Montana'da masadan kaçan Sn. Anatasiadis'in elini de güçlendirecek.

Kıbrıs Türk halkı belirsizlik değil geleceğini öngörebilmek, dünyadan kopmak değil bir an önce dünyayla buluşmak istiyor...

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