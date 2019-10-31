Hasan Amasyalı taburcu oluyor

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DEVLET BU ÇOCUĞU ANASIZ BABASIZ BIRAKTI. KİM BAKACAK ŞİMDİ BU ÇOCUĞA? KİM İSTERSE BAKSIN ÖYLE Mİ? NASIL BİR YERDE YAŞADIĞIMIZI GÖRÜN EY AHALİ. GARAMBOL YAŞARIZ.