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Hasan Amasyalı taburcu oluyor

31 Ekim 2019 Perşembe 10:13
Hasan Amasyalı taburcu oluyor

Turunçlu-Ulukışla arasında, üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan 13 yaşındaki Hasan Amasyalı’nın cuma günü taburcu olacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
HasanAmasayalıTaburcuOluyorHaberGündemKıbrıs
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KEMAL 2019-10-31 10:42:00

DEVLET BU ÇOCUĞU ANASIZ BABASIZ BIRAKTI. KİM BAKACAK ŞİMDİ BU ÇOCUĞA? KİM İSTERSE BAKSIN ÖYLE Mİ? NASIL BİR YERDE YAŞADIĞIMIZI GÖRÜN EY AHALİ. GARAMBOL YAŞARIZ.

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