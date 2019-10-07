Hasan ve İlayda yoğun bakımda

Turunçlu-Ulukışla kavşağında dün akşam 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında çarpışma sonucu ağır yaralanan Hasan ve İlayda Amasyalı kardeşlerin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr Adil Özyılkan, BRT’ye yaptığı açıklamada Hasan ve İlayda Amasyalı kardeşlerin dün gece ameliyat edildiğini ve tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.Başhekim Özyılkan, Hasan Amasyalı’nın ameliyat sonrası uyutulduğunu da söyledi.

Turunçlu Kavşağı ile Ulukışla Kavşağı arasında bu akşam meydana gelen trafik kazasında, Yahya Amasyalı, eşi Aysun Amasyalı ve Haşim Girgin hayatını kaybetmişti.

Hasan ve İlayda Amasyalı kardeşler ise kazada yaralanmıştı..

(BRT)