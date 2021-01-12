HASİPOĞLU: “BİLGİSAYAR OYUNLARI DA DENETLENMELİ”

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Geçitkale’de yaşanan aile faciasının ardından yeniden gündeme gelen bilgisayar oyunlarının insanlarının üzerindeki etkilerini yorumlayan Hasipoğlu, “Artık bu bilgisayar oyunlarına da bir denetim mekanizması gereklidir. Bunun tehlikelerini okuyoruz ve görüyoruz. Çocuklarımız birer telefon ve bilgisayar uzmanı oldu. Biliyorsunuz ben Meclis’te Bilişim Yasası’nı hazırlayan komitede de yer aldım. Orada çocuk pornografisi üzerinde de kararlar aldık. Şimdi bu bilgisayar oyunları üzerinde de bir çalışma yapmamız gerekiyor” dedi.

Bireysel silahlanma konusunda da değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, “Bulundurma ortadan kalkarsa, erişim de ortadan kalkacak” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında gerçekleşen görüşmeyi de yorumlayan Hasipoğlu, “Önümüzde yeni bir çözüm vizyonu olduğunu kendisine söyledik. Mutlak surette bizim bu yeni görüşlerimizi, New York’ta yapılması planlanan 5+1 görüşmede aktarmamızı istediler bizden. Bu görüşme Şubat sonu New York’ta gerçekleşecek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bunu istiyor” dedi.