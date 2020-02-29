Hastane için 60 Bin Tl

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, bugün gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yanınla oluşan ciddi hasarın bir an önce giderilmesi için, 60 bin TL katkıda bulunmayı kararlaştırdı.
Dernek Genel Başkanı Mustafa Tolga, yaptığı açıklamada, olanakları oldukça katkılarını sürdüreceklerini de belirtti.
Hükumet, GAÜ inşaatını işçiye sormadan sigorta ve emekli sandığı kesintileri ile alıyor. Sonra sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün hesabı öder.Bakıldığında KKTC'nin en büyük,üstelik de eğitim yapan hastanesi ama, çalışan ve hasta güvenliği yok, kalite standartları yetersiz.Bakan olayı hiç üstüne almıyor.Japonyada harakiri yaparlar, burda gocunma bile yok.