Hastane için 60 Bin Tl

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, bugün gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yanınla oluşan ciddi hasarın bir an önce giderilmesi için, 60 bin TL katkıda bulunmayı kararlaştırdı.