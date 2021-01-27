Hava Durumu / 27 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Ocak Çarşamba günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtınamsı esmesi bekleniyor.
Bugün hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13-18 derece dolaylarında seyredecek.
Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor.