Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri eylemlerine yarın devam edecek

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, TAK’a yaptığı açıklamada, Hükümetin yaptığı açılımların küçükbaş hayvancı için olumlu olduğunu ancak bu açılımın zamlar dikkate alınmadan olumlu bir açılım sayıldığını söyledi.



Hayvan yeminin en büyük girdisi olan arpaya yapılan zammın hayvancıyı batma noktasına getirdiğini belirten Naimoğulları, taleplerinin bir litre süt ile 1.5 kilogram yem alınması olduğunu, bunun ya arpa fiyatlarının geri çekilmesi, ya da süt fiyatlarında düzenleme yapılmasıyla mümkün olacağını kaydetti.



Naimoğulları, yarın eylemlerine Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde saat 10:00 sırlarında devam edeceklerini söyledi.



Polis müdahalelerine de değinen Naimoğulları, Bakanlık önü ve bölgeye bırakılan bazı traktörlerin Polis ve Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çekildiğini, çekme esnasında bazı traktörlerin zarar gördüğünü, Polis’in de bölgedeki traktör sahiplerini arayarak, traktörlerini çekmeleri çünkü zarar görebilecekleri uyarısında bulunduğunu söyledi