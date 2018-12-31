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HAZİNE-SEN: “2019, emeğin yüceltildiği, refahın arttığı bir yıl olsun”

Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN), tüm yaşanan sıkıntıların geride kalmasını ve 2019 yılının emeğin yüceltildiği, ülkeye ve tüm dünyaya barışın geldiği, refahın arttığı, sağlık, huzur ve mutluluk yılı olmasını diledi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:32
HAZİNE-SEN: “2019, emeğin yüceltildiği, refahın arttığı bir yıl olsun”

HAZİNE-SEN Başkanı Sezai Emre yayımladığı yeni yıl mesajında, ülkede ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve doğal afetler nedeniyle 2018 yılının sıkıntılarla geride bırakıldığını ifade etti.

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Emre, halkın 2018 yılında hükümetten beklentisinin; refahın artırılması ve sosyal adaletin sağlanması olduğunu, hükümetin, döviz kurundaki yükselişten dolayı yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm üretmek yerine bu sıkıntıların yükünü emekçilerin omuzlarına yükleyip, haklarını ve alım gücünü azaltarak gidermeye çalıştığını iddia etti.

2018 yılındaki iş kazalarına ve sokaktaki hak arama mücadelelerine değinen Emre, “2019 yılına girerken hükümet enflasyonu önleyici tedbirler alması gerekirken, yine işin kolayına kaçıp yüzde otuz zam kararı almış ve emekçilerin ve halkın alım gücünü daha çok azaltma yönünde adım atmıştır” ifadelerini kullandı.

Emre,  tüm halkın ve üyelerinin yeni yılını kutladı.

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HAZİNE-SEN2019HaberGündemKıbrıs
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