HAZİNE-SEN: “2019, emeğin yüceltildiği, refahın arttığı bir yıl olsun”

HAZİNE-SEN Başkanı Sezai Emre yayımladığı yeni yıl mesajında, ülkede ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve doğal afetler nedeniyle 2018 yılının sıkıntılarla geride bırakıldığını ifade etti.
2018 yılındaki iş kazalarına ve sokaktaki hak arama mücadelelerine değinen Emre, “2019 yılına girerken hükümet enflasyonu önleyici tedbirler alması gerekirken, yine işin kolayına kaçıp yüzde otuz zam kararı almış ve emekçilerin ve halkın alım gücünü daha çok azaltma yönünde adım atmıştır” ifadelerini kullandı.
Emre, tüm halkın ve üyelerinin yeni yılını kutladı.