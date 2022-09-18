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Hız yapmayı sevenlerin dikkatine!

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde sürat hep başı çekiyor. Kaza sebepleri arasında da süratli araç kullanmak ilk sıralarda…

18 Eylül 2022 Pazar 22:52
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Hız yapmayı sevenlerin dikkatine!


Trafikte hız sınırını 20 km’ye kadar aşan (1-20 dahil) sürücülere 988.50 TL ve 5 ceza puanı, hız sınırını 20 km’den fazla aşan (21-40 dahil) sürücülere 1482.75 TL ve 25 ceza puanı, hız sınırını 40 km’den fazla aşan ( 41 dahil ve üzeri) sürücülere 2471.25 TL ve 50 ceza puanı işlem uygulanıyor.

Anahtar Kelimeler:
HızPolisAraç
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