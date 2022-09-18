Hız yapmayı sevenlerin dikkatine!

Trafikte hız sınırını 20 km’ye kadar aşan (1-20 dahil) sürücülere 988.50 TL ve 5 ceza puanı, hız sınırını 20 km’den fazla aşan (21-40 dahil) sürücülere 1482.75 TL ve 25 ceza puanı, hız sınırını 40 km’den fazla aşan ( 41 dahil ve üzeri) sürücülere 2471.25 TL ve 50 ceza puanı işlem uygulanıyor.