Trafikte hız sınırını 20 km’ye kadar aşan (1-20 dahil) sürücülere 988.50 TL ve 5 ceza puanı, hız sınırını 20 km’den fazla aşan (21-40 dahil) sürücülere 1482.75 TL ve 25 ceza puanı, hız sınırını 40 km’den fazla aşan ( 41 dahil ve üzeri) sürücülere 2471.25 TL ve 50 ceza puanı işlem uygulanıyor.
Hız yapmayı sevenlerin dikkatine!
Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde sürat hep başı çekiyor. Kaza sebepleri arasında da süratli araç kullanmak ilk sıralarda…
18 Eylül 2022 Pazar 22:52
255 Okunma