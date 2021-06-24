İhale 27.29 Dolar’la TPIC’e!

BAHAR SANCAR

KIB-TEK’in Akaryakıt Taşıma İhalesi 6 ay sonra 5 kez erteleme ve iptalin ardından bugün sonuçlandı.

İhaleyi 27.29 Dolar fiyat teklifi ile TPIC kazandı. İhaleye sadece özel kurumların girdiği bir ihalede TPIC’in böylece devlet kurumu değil, özel bir kurum olduğu kanıtlanmış oldu.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Akaryakıt taşıma İhalesi’ni TPIC’in kazanmasına rağmen, TPIC’ten 30 Dolar’dan 36 bin ton ara alım yapılacağını söyledi. Geminin bugün akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.

TPIC'in evrakları KIB-TEK Teknik Ekibi tarafından tetkik ediliyor. Evrak incelemesinin yarın sonuçlanması bekleniyor.