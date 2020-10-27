İki kişinin ölüm nedeni açıklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

1. 23.10.2020 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Kuzucuk’ta sakin İsfendiyar Halil Eralp’ın (E-83)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 25.10.2020 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Beyarmudu'nda sakin Fatma ÖZOĞUL (K-82)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.