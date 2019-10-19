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İlk açık hava sınıfı uygulaması Şht.İlker Karter İlkokulu’na

Açık hava sınıfı uygulaması, İskele’de de uygulamaya konuldu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:24
İlk açık hava sınıfı uygulaması Şht.İlker Karter İlkokulu’na

İskele Belediyesi, Capital Bank ve Şehit İlker Karter İlkokulu Okul Aile Birliğ’inin katkılarıyla hazırlanan Şehit İlker Karter İlkokulu açık hava sınıfının yapımı tamamlandı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Capital Bank İskele Şube Müdürü Nurseli Akbaş, Okul Aile Birliği Başkanı Tiraaje Uluel  Koncaoğlu, Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli ve öğretmenler tarafından açılışı dün yapılan açık hava sınıfının ilk öğrencileri ise Yudum Sancak öğretmenliğindeki 1 kırmızı sınıfı oldu.

Sınıf, dünyada yaygın bir biçimde kullanılan açık hava sınıfı uygulamalarının KKTC’de ki ilk örneği oldu.  Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından belirlenecek günlerde çocukların açık hava sınıflarında ders görmeleri sağlanacak. Özellikle kış mevsiminde güneşli günlerde çocukların güneşten yararlanması için açık havada ders yapmayı hedefleyen Şehit İlker Karter İlkokulu, açık havada çocukların daha keyifli ders yapmalarına olanak sağlayacak.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Coşkun Akyerli de açık hava sınıfının oluşmasında katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.

TAK/..

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Anahtar Kelimeler:
Şht.İlker Karter İlkokulu
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