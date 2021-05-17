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İskele-Karpaz Anayolunda Kaza

17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:59
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İskele-Karpaz Anayolunda Kaza

Gazimağusa-Karpaz Anayolu, Büyükkonuk Kavşağı' nda bu sabah trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza,  saat 08.00 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu'nun 31'nci kilometresinde Çayırova- Büyükkonuk kavşağında  Hasan Gürlü'nün, yönetimindeki JM 200 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada aynı istikamette seyreden ve Büyükkonuk istikametine dönüşe geçen Timoti Darren Paker yönetimindeki SL 008 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi. Polisin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

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