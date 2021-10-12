İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu satıcısı sabıkalı zanlı V.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, 4.10. 2021 tarihinde zanlının aracıyla Lefkoşa’dan Mağusa’ya gidip uyuşturucu satın alacağı yönünde bilgi alındığını belirtti.

Polis, zanlının saat 22.30’da Hamitköy girişinde aracıyla tespit edilerek durdurulduğunu ve akabinde konu araç sürücüsü Lefkoşa'da sakin zanlının (E-31 KKTC İşsiz) alıkonulduğunu söyledi.

Polis, 22.35-23.15 saatleri arasında Zanlının huzurunda üzerinde ve konu araçta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi.

Polis, ayni gün 23:30-00:30 saatleri arasında zanlının Hamitköy Lefkoşa adresinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından huzurunda Mahkeme emri ile yapılan aramada; ikametgahın mutfak kısmındaki tezgahın üzerinde ahşap kapaklı cam kavanoz içerisinde, satışa hazır vaziyette 36 paket halinde foil kağıtlarına sarılı toplam 27 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edilen toplam 2050 TL para ile konu kavanozun yanında yine tezgah üzerinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elektronik terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve tahkikatın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı Sırdaş Kaptanoğlu, itiraz etti ve duruşma yapıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, duruşma neticesinde zanlının 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.