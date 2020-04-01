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İstanbul’dan Ercan’a charter sefer

Türkiye’deki KKTC vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için ayarlanan 2 uçaktan ilki, bugün KKTC’ye geliyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 09:51
1749 Okunma
İstanbul’dan Ercan’a charter sefer

Türkiye’deki KKTC vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için ayarlanan 2 uçaktan ilki, bugün KKTC’ye geliyor.

İstanbul’dan Ercan’a charter sefer yapacak uçağın bugün saat 16.30’da Ercan’a inmesi bekleniyor.

4 Nisan’da da Ankara’dan Ercan’a sefer düzenlenecek.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTCTürkiyeCharter Sefer
Yorumlar
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Vatandaşlar 2020-04-01 10:29:25

Güzel bir hareket.
Bu uçak biletlerini neden Türkiyede bulunan acenteden almak zorunda kaldık?tatilsitesi diye bir acenteye paslamış Akgünler Turizm?
Bu nasıl bir Yardım operasyonu?
Tatilsitesi ne alaka?

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Misafir Avatar
Öğrenci 2020-04-01 11:30:34 @Vatandaşlar

Aynısını Kyk yurdunda kalan öğrencilere yapıldı. Bir gemi bileti 500-600 tl satıldı. Herkes cebinin derdinde

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esra kuzucu 2020-04-01 10:40:59

pekı bız ne olucak 12 yıldır kıbrısta yasıyorum ve iş için turkıye geldım suan evıme ve cocuklarıma donemıyorum 2tane 2 yaşında cucuklarım var annem orda aslımhastası cocuklarımın yanına eşim yok bıze nasıl bır çözüm bulucaklar sayın bakanlarım sızden cevap beklıyoruz tc vatandaşıyım dıye ben cocuklarımdan ayrı kaldım ne olur yardım eın

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Misafir Avatar
CypTR 2020-04-01 12:22:40 @esra kuzucu

Hanımefendi buraya yazacağınıza direkt İstanbuldaki KKTC temsilcilerini aramanız en doğru harekettir. Adınız listeye konacaktır.

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Suriyeliler 2020-04-01 10:43:11 @esra kuzucu

Bayağı kaçak girş yapıyor değilmi

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simin 2020-04-01 11:41:03

peki donecek uçaklar turkiye?

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