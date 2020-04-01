Türkiye’deki KKTC vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için ayarlanan 2 uçaktan ilki, bugün KKTC’ye geliyor.
İstanbul’dan Ercan’a charter sefer yapacak uçağın bugün saat 16.30’da Ercan’a inmesi bekleniyor.
4 Nisan’da da Ankara’dan Ercan’a sefer düzenlenecek.
Güzel bir hareket.
Bu uçak biletlerini neden Türkiyede bulunan acenteden almak zorunda kaldık?tatilsitesi diye bir acenteye paslamış Akgünler Turizm?
Bu nasıl bir Yardım operasyonu?
Tatilsitesi ne alaka?
Aynısını Kyk yurdunda kalan öğrencilere yapıldı. Bir gemi bileti 500-600 tl satıldı. Herkes cebinin derdindeBeğen (0) Beğenmedim! (0)
pekı bız ne olucak 12 yıldır kıbrısta yasıyorum ve iş için turkıye geldım suan evıme ve cocuklarıma donemıyorum 2tane 2 yaşında cucuklarım var annem orda aslımhastası cocuklarımın yanına eşim yok bıze nasıl bır çözüm bulucaklar sayın bakanlarım sızden cevap beklıyoruz tc vatandaşıyım dıye ben cocuklarımdan ayrı kaldım ne olur yardım eın
Hanımefendi buraya yazacağınıza direkt İstanbuldaki KKTC temsilcilerini aramanız en doğru harekettir. Adınız listeye konacaktır.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Bayağı kaçak girş yapıyor değilmiBeğen (0) Beğenmedim! (0)
peki donecek uçaklar turkiye?