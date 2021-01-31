İşte felaketin bilançosu!

Ülkemizi dün akşam etkisi altına alan fırtına nedeniyle birçok bölgede olumsuzluklar yaşandı. Polis konu ile ilgili açıklama yaparak polis kayıtlarına yansıyan olumsuzlukları açıkladı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Güzelyurt ve Lefke bölgesinde toplam 12 adet servi ağacı sökülerek anayol içerisine; sökülen ağaçlardan bir tanesi bir şahsa ait ikametgahın garajın üzerine devrilerek garaj içerisindeki 2 aracın hasar görmesine, bir tanesinin ise 1 şahsa ait ikametgahın kiremitten mamul mutfak çatısı üzerine düşmesi sonucu hasar meydana gelmiştir. Yol içerisine düşen ağaçlar İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, Güzelyurt ve Lefke Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmıştır.

Gazimağusa bölgesinde 1 şahsa ait ikametgahın kiremitten mamul mutfak çatısı ile 1 şahsa ait ağılın saçtan mamul çatısı şiddetli rüzgardan dolayı sökülmüş, bir şahsa ait ikametgahın yanında bulunan garajın yıkılması sonucu garaj içerisinde bulunan araç zarar görmüş, bir dükkanın önünde bulunan araç üzerine okaliptüs ağacının devrilmesi sonucu araçta hasar meydana gelmiş ve ayrıca yol kenarında bulunan büyük reklam panosu sökülerek zarar görmüştür. Araç üzerine devrilen ağaç İtfaiye ekipleri tarafından kaldırılmıştır.

İskele bölgesinde ise bir şahsa ait ağılın saçtan mamul çatısı şiddetli rüzgardan dolayı sökülmüş ayrıca; Ünimar Çemberi üzerinde bulunan aydınlatma direği ise yol içerisine devrilerek zarar görmüştür. Yol içerisine devrilen aydınlatma direği polis ekipleri, KIB-TEK ekipleri ve İskele Belediyesi’ne ait ekipler tarafından kaldırılmıştır.

Lefkoşa bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı ise 1 adet servi ağacı sökülerek Gaziköy bölgesinde anayol içerisine devrilmiştir. Devrilen ağaç İtfaiye ekipleri tarafından kaldırılmıştır.