İşte resmi olmayan sonuçları göre belediye başkanları

Resmi olmayan sonuçlara göre 28 belediyeden 27 belediye başkanının kazanmasının kesinleştiği bildirilirken, sadece Güzelyurt'ta at başı giden bir yarış olduğu bildirildi. Güzelyurt'ta ise Mahmut Özçınar'ın Osman Bican'dan yaklaşık 100 oy farkla önde olduğu bildirildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediyelerde kazanan kişiler şöyle:

Lefkoşa Belediyesi: Mehmet Harmancı

Girne Belediyesi: Nidai Güngördü

Gazimağusa Belediyesi: İsmail Arter

İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu

Lefke Belediyesi: Aziz Kaya

Çatalköy Belediyesi: Mehmet Hulusioğlu

Gönyeli Belediyesi: Ahmet Benli

Lapta Belediyesi: Mustafa Aktuğ

Değirmenlik Belediyesi: Ali Karavezirler

Dikmen Belediyesi: Yüksel Çelebi

Yeni Boğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar

Geçitkale Belediyesi: Hasan Öztaş

Akdoğan Belediyesi: Ahmet Latif

İnönü Belediyesi: Ali Öncü

Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan

Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım

Esentepe Belediyesi: Cemal Erdoğan

Akıncılar Belediyesi: Hasan Barbaros

Vadili Belediyesi: Mehmet Adahan

Alsancak Belediyesi: Fırat Ataser

Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip

Büyükkonuk Belediyesi: Ahmet Sennaroğlu

Paşaköy Belediyesi: Habil Tülücü

Mehmetçik Belediyesi: Cemil Sarıçizmeli

Yeni Erenköy Belediyesi: Emrah Yeşilırmak