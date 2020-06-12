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İthal 5 üründe limit üstü ilaç tespit edildi

Tarım Dairesi, ithal ürünlerde 5 ürünün “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edildiği; yerli ürünlerin ise temiz çıktığını açıkladı.

12 Haziran 2020 Cuma 12:54
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İthal 5 üründe limit üstü ilaç tespit edildi

Tarım Dairesi, ithal ürünlerde 5 ürünün    “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edildiği; yerli ürünlerin ise temiz çıktığını açıkladı.

Tarım Dairesi, 5-11 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ürünlerden 25 numuneden 20 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 5 ürün bulundu.

BİBER, DOMATES, ÜZÜM  VE KİRAZDA LİMİT ÜSTÜ İLAÇ…

Açıklamada, SVS Tic. Ltd ait kırmızı kalifornia biber, sarı kalifornia biberde ve çeri domateste Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin, firmaların isteği üzerine imha edildiği; Halil Kasap Paz. ait siyah üzümde ve Onbaşı İşl. ait kirazda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği belirtildi. 
Yerli Ürünlerden ise 16 numunede 16 numunenin temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmadığı kaydedildi.
Açıklamada, İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
IthalTarım DairesiTarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
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