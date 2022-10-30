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Kalkanlı'da mide bulandıran olay!

Kalkanlı’da meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Ekim 2022 Pazar 11:12
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Kalkanlı'da mide bulandıran olay!



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli huzurda bulunan zanlı E.E’nin 29 Ekim 2022 tarihinde saat 03.00-06.00 saatleri arasında Kalkanlı/Güzelyurt adresindeki ikametgâhı içerisinde 19 yaşındaki bir kız ile bulunduğu esnada rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile aleyhinde şikâyet yapıldığını söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KalkanlıTutukluMahkeme
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