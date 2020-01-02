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KAMUSEN’den Zamlara Tepki…

KAMUSEN, zamları kabul etmediklerini ifade ederek, hükümeti, zamları yeniden değerlendirmeye ve halkı düşünmeye çağırdı.

02 Ocak 2020 Perşembe 17:55
KAMUSEN’den Zamlara Tepki…

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), zamları kabul etmediklerini ifade ederek, hükümeti, zamları yeniden değerlendirmeye ve halkı düşünmeye çağırdı.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın döviz karşısında alım gücünün zaman ilerledikçe düştüğü bugünlerde 2020 yılının ilk günlerinde yapılan bu zamları kabul etmek mümkün değildir” denilerek zamlara tepki gösterildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Özellikle özel sektör emekçileri başta olmak üzere, emekli, kamu emekçilerinin bu zamların karşısında ailelerinin ve kendilerinin insan onuruna yakışır şekilde yaşama olanakları daha da zorlaşacaktır. Ekim, Kasım ayı hayat pahalılığının eksi çıkmasına rağmen seyrüsefere %30 oranında artış yapılması ve zamların teker teker açıklanmaya başlanması ile ülkemizdeki hayat pahalılığının düştüğü ve alım gücünün artığının gerçeği yansıtmadığının göstergesidir. Biliyoruz ki hayat pahalılığı açıklanmadan hükümet, sepetteki bazı kalemlere indirim yaparak gerçek rakamlara negatif etki yaratmaktadır. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının ‘Seyrüsefer harçları bakanlığımıza yatmamaktadır’ açıklamasına bakarsak bu artış ne için yapılmıştır. Gerçek anlamda dökülen ve güvensiz olan yolların tamiratına mı kullanacak? 
Sendika olarak yapılan bu zamları kabul etmiyor, hükümeti, zamları yeniden değerlendirmeye ve halkı düşünmeye davet ediyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
KAMUSEN
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Ertaç 2020-01-02 18:33:04

Hükümet istifa.Ve mümkünse ölene kadar

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Sertaç 2020-01-02 19:58:37

KKTC tarihinin en kötü hükümeti.Bir kişi bile halk için birleyen yapmıyor,seçimde görüşürüz

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Ali 2020-01-02 21:38:18

Hal böyleyse neden bütün sendikalar greve gitmiyor?Halkı düşünmeye davet edeceğiniz yerde genel grev kararı alın ve caydırıcı gücünüzü ortaya koyun kardeşi
m...

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