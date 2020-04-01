Karpaz’a 1 tır portakal gönderildi

Korona virüs pandemisinin artışını ve yayılmasını önlemek amacı ile ilk etapta 7 gün süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanan Karpaz bölgesi için destekler devam ediyor. Karantina bölgesindeki Karpaz bölgesine C vitamini desteği sağlandı.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, Cypfruvex İşletmecilik Ltd. ve Güzelyurt Belediyesi işbirliğinde bölgeye dün 1 TIR portakal gönderildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekler için bölge adına teşekkür etti.

Yeşilırmak’ın sosyal medya açıklaması şöyle:

“Bölgemize “C” vitamini gelmiştir. Çok ciddi ve ÖNEMLİ yardımlar. Gün birlik olma günü olduğunu gösteren duyarlı vatandaşlara ve iş adamlarımıza selam olsun. Neredeyse 1 tır portakal gönderen aşağıdaki isimlere yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

1-Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği (Başkan: Ali Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu)

2- Cypfruvex İşletmecilik Ltd.

3- Güzelyurt Belediyesi