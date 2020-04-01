Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Karpaz’a 1 tır portakal gönderildi

Korona virüs pandemisi nedeniyle ilk etapta 7 gün süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanıp karantina altına alınan Karpaz'a, C vitamini desteği sağlanıyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 11:46
1142 Okunma
Karpaz’a 1 tır portakal gönderildi

Korona virüs pandemisinin artışını ve yayılmasını önlemek amacı ile ilk etapta 7 gün süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanan Karpaz bölgesi için destekler devam ediyor. Karantina bölgesindeki Karpaz bölgesine C vitamini desteği sağlandı.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, Cypfruvex İşletmecilik Ltd. ve Güzelyurt Belediyesi işbirliğinde bölgeye dün 1 TIR portakal gönderildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekler için bölge adına teşekkür etti.

Yeşilırmak’ın sosyal medya açıklaması şöyle:

“Bölgemize “C” vitamini gelmiştir. Çok ciddi ve ÖNEMLİ yardımlar. Gün birlik olma günü olduğunu gösteren duyarlı vatandaşlara ve iş adamlarımıza selam olsun. Neredeyse 1 tır portakal gönderen aşağıdaki isimlere yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

1-Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği (Başkan: Ali Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu)

2- Cypfruvex İşletmecilik Ltd.

3- Güzelyurt Belediyesi

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKarpazCypfruvexKıbrıs Türk Narenciye Üreticiler BirliğiGüzelyurt Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
girneli 2020-04-01 12:19:25

Dostum bir tır demişsiniz de... Tır var ama kasasında en fazla bir van dolusu portakal var. haberi görünce gerçekten bir tır portakal gitti sandık.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İngiliz Üsler bölgesindeki vaka sayısı 9
İngiliz Üsler bölgesindeki vaka sayısı 9
45 Market işletmesi denetlendi
45 Market işletmesi denetlendi
'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi
'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim