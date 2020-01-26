Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...

Kavga zanlıları 2 gün tutuklu kalacaklar

26 Ocak 2020 Pazar 13:31
Kavga zanlıları 2 gün tutuklu kalacaklar

(Kamalı Haber) - Güzelyurt'ta meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan zanlılar bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Can Mulla, olguları aktardı. Polis, zanlıların   “Vahim zarar”, “Kasti hasar” , “Ciddi darp”, “Tecavüzi alet taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarına methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Polis,  25.01.2020 tarihinde saat 18.15’de Güzelyurt- Lefkoşa anayolunun 23. kilometresinde zanlılar Metin Karadeniz, Rıdvan Avcıkaya, Kürşad Avcıkaya, Bekir Avcıkaya bir taraf; Engin Aras, Fahrettin Aras, Boran Aras, Mücahit Yiğit ve Uğurcan Hamitoğlu’nun diğer taraf olup kavgada yer alıp, dövüştüklerini anlattı. Polis, kavga neticesinde Engin Aras’ın henüz tespit edilemeyen inşaat demiri ile Metin Karadeniz’in kafasına vurup, beyin kanaması geçirmesine sebep olduğunun altını çizdi. Polis, zanlı Rıdvan Avcıkaya’nın yine tespit edilemeyen inşaat demiri ile Uğurcan Hamitoğlu’nun sol koluna vurup, kolunun kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis,kavga anında zanlı Rıdvan Avcıkaya’nın elinde bulundurduğu inşaat demiriyle Engin Aras’a ait LY 121 plakalı BMW aracın sağ ön kapısına vurarak, konu aracı 500 TL hasara uğrattığını söyledi. 

Polis, zanlı Metin Karadeniz’in 25.01.2020 tarihinde 23.00 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilip, yoğun bakıma kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olduğunu belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı  Uğurcan Hamitoğlu, doktor kontrolünden geçirilmeyi isted.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.01.2020 17:45
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberPolisTutuklamaMahkemeZanlılarKavgaGüzelyurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2020-01-26 15:44:39

Yaşınızdan başınızdan utanmaz arlanmazlar kavga ettinizde sorunmu çözüldü rezil kepazeler cahil davarlardan ne beklenirki

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KTÖS ve SOS Çocukköyü, çalıştay düzenledi
KTÖS ve SOS Çocukköyü, çalıştay düzenledi
Başkanlığa yeniden Mehmet İpek seçildi
Başkanlığa yeniden Mehmet İpek seçildi
Tatar, 14 sivil toplum örgütü başkanı ile bir araya geldi
Tatar, 14 sivil toplum örgütü başkanı ile bir araya geldi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim