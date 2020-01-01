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Kiracılardan topladığı parayı çalmıştı cezaevine gönderildi!

01 Ocak 2020 Çarşamba 14:21
Kiracılardan topladığı parayı çalmıştı cezaevine gönderildi!

Girne’de bir emlak şirketinde satış danışmanı olarak çalışan ve kiracılardan topladığı paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistanlı Nasiba Avezmetova dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 2016-2019 yılları arasında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Nort Shore isimli emlak şirketinde satış görevlisi olarak çalışan zanlının, şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği 7 bin 500 Sterlin parayı muhasebeye teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları il tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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