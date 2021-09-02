Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR skandalında flaş gelişme!
Sahte PCR skandalında flaş gelişme!
David Cezaevine gönderildi
David Cezaevine gönderildi
”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin”
”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin”
Sahte PCR Skandalı!
Sahte PCR Skandalı!
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi çıktı
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi...

Kişi Başı Gelir 10 Bin 55 Dolar Oldu

Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), KKTC’de 2020 yılında reel olarak yüzde 16.2 küçüldü.

02 Eylül 2021 Perşembe 16:31
1297 Okunma
Kişi Başı Gelir 10 Bin 55 Dolar Oldu

İstatistik Kurumu verilerine göre GSYH 2020 yılında, cari fiyatlarla 21 milyar 407 milyon 483 bin 71 TL 9 kuruş oldu.

Kişi başına gayri safi milli hasıla (KBGSMH) 10 bin 55 ABD Doları olarak gerçekleşti.

SEKTÖRLER İTİBARIYLA REEL GELİŞMELER

2020 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 3.6 ile konut sahipliği sektöründe kaydedilirken, bu sektörü yüzde 1.8 büyüme ile tarım sektörü ve yüzde 0.5 ile mali müesseseler sektörü takip etti.

Geriye kalan tüm sektörlerde ise reel küçülme gerçekleşti.

GSYH İÇERİSİNDEKİ SEKTÖRLERİN PAYLARI

Cari fiyatlarla GSYH içerisindeki sektörlerin payları ise şöyle:

“Ticaret-Turizm yüzde12.8 (Toptan-Perakende Ticaret yüzde 10.3, Otelcilik-Lokantacılık yüzde 2.5), Serbest Meslek ve Hizmetler yüzde 12.9 (Yükseköğrenim yüzde 6.8, Serbest Meslek ve Hizmetler diğer yüzde 6.1), Kamu Hizmetleri yüzde 19.4, İthalat Vergileri yüzde 9.1, Sanayi yüzde 9.6, Ulaştırma-Haberleşme yüzde 6.4 (Ulaştırma yüzde 5.0, Haberleşme yüzde 1.4), Mali Müesseseler yüzde 7.9, İnşaat yüzde 9.6, Tarım yüzde 6.0 ve Konut Sahipliği yüzde 6,3.”

Son Güncelleme: 02.09.2021 16:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de düzenlenecek “Ekonomi ve Yatırım Kongresi”nin detayları görüşüldü
KKTC’de düzenlenecek “Ekonomi ve Yatırım Kongresi”nin detayları görüşüldü
Başçeri, Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a iade-i ziyarette bulundu
Başçeri, Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a iade-i ziyarette bulundu
Bu sistemide ısrar vatana ihanettir.
Bu sistemide ısrar vatana ihanettir.
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim