Kıskançlık yüzünden eski eşini darp etti!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, olguları aktardı. Polis, 26 Ekim’de Lefkoşa’da zanlı Mehmet Altan’ın oturma odası içinde ayrıldığı eşi D.Y ile kıskançlık yüzünden tartıştığı esnada, evden saat 23.00’e kadar gitmezse onu sokapa atmakla tehdit ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Mehmet Altan’ın daha sonra D.Y’yi tokatlayıp, saçından sürükleyerek, yumrukladığının altını çizdi. Polis, görgü tanıklarından ifadeler alınacağını belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Mehmet Altan, şiddet yanlısı birisi olmadığını söyleyerek, “İyi niyet gösterdim. Evimde kalmasına izin verdim. İyi bir babayım.” ifadelerini kullandı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



