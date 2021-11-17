KKTC bayrağını ambara attılar

Bayrağın göndere çekilmesinin, söz konusu belediye meclisinin onayıyla, belediye meclisindeki Kıbrıslı Türkler ve vatandaşlar tarafından organize edilmesine rağmen gelen tepkilerin ardından bayrağı indiren Belediye Meclisi Başkanı "Waltham Forest Belediye Meclisi, Kuzey Kıbrıs bayrağının göndere çekilmesinin yarattığı durumdan ötürü özür diliyor." ifadelerini kullandı

Waltham Forest Belediye Meclisi Başkanı Grace Williams “bu olayın, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasadışı yönetimin ve Kıbrıs’ın yasadışı bölünmesinin arka kapıdan tanınmasının sağlanması çabasına benzediği” iddiasında bulundu.

Horozoğlu: Saygısızlığa ve ayrımcılığa karşı sessiz kalmayacağız

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada açıklama yapan Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere başkanı Nafiya Horozoğlu, "Waltham Forest'ın böylesi bir baskıya boyun eğmiş olması Kıbrıs Türk toplumu arasında hayal kırıklığı yarattı. Böylesi bir saygısızlığa ve ayrımcılığa karşı sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.