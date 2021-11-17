Künye
Kıbrıs 19
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
banner107
Flaş Haber
Lefkoşa'da ani ölüm!
Kapat

KKTC bayrağını ambara attılar

KKTC bayrağının, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz Pazartesi sabahı Londra’daki Waltham Forest Town Hall’da göndere çekilmesinin ardından ırkçı bir grubun şikayetleri üzerine bayrak indirilerek ambara kaldırıldı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 16:53
815 Okunma
KKTC bayrağını ambara attılar
banner108

Bayrağın göndere çekilmesinin, söz konusu belediye meclisinin onayıyla, belediye meclisindeki Kıbrıslı Türkler ve vatandaşlar tarafından organize edilmesine rağmen gelen tepkilerin ardından bayrağı indiren Belediye Meclisi Başkanı "Waltham Forest Belediye Meclisi, Kuzey Kıbrıs bayrağının göndere çekilmesinin yarattığı durumdan ötürü özür diliyor." ifadelerini kullandı

Waltham Forest Belediye Meclisi Başkanı Grace Williams “bu olayın, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasadışı yönetimin ve Kıbrıs’ın yasadışı bölünmesinin arka kapıdan tanınmasının sağlanması çabasına benzediği” iddiasında bulundu.

Horozoğlu: Saygısızlığa ve ayrımcılığa karşı sessiz kalmayacağız

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada açıklama yapan Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere başkanı Nafiya Horozoğlu, "Waltham Forest'ın böylesi bir baskıya boyun eğmiş olması Kıbrıs Türk toplumu arasında hayal kırıklığı yarattı. Böylesi bir saygısızlığa ve ayrımcılığa karşı sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: "Sucuoğlu'nun gündeminde Tayvan ve Singapur var"
Erhürman: "Sucuoğlu'nun gündeminde Tayvan ve Singapur var"
Tozlu hava Cuma gününe kadar etkisini sürdürecek
Tozlu hava Cuma gününe kadar etkisini sürdürecek
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim