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"KKTC, Doğu Akdeniz’de çok daha önemli bir noktada"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin İskele Piknik Alanı’nda düzenlediği “Doğa ile Buluşma” etkinliğine katıldı.

16 Ekim 2022 Pazar 20:58
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"KKTC, Doğu Akdeniz’de çok daha önemli bir noktada"



Etkinlikteki konuşmasına, böyle etkinliklerle Adıyaman ile KKTC arasındaki anlamlı bağların daha da geliştiğini belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Yıllardan beri ülkede yaşamını sürdüren Adıyaman kökenli bütün soydaşlarımıza selamlarımı iletirim" dedi 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti halkı ile KKTC halkını birbirinden koparmak için birçok oyunun oynandığını dile getirerek aramızdaki gönül birliğiyle bu engellerin teker teker ortadan kalktığını ve bu bağları kimsenin koparamayacağını vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim varlığımız, ülkemiz ve cumhuriyetimiz dünyanın her yerinde konuşulmaktadır.

Biz birlikte çalışmaya devam edeceğiz. KKTC, Doğu Akdeniz’de çok önemli bir Türk devletidir. Ciddi anlamdaki son gelişmelerle birlikte dünya devletleri ile kurulan yeni ilişkilerle KKTC, Doğu Akdeniz’de çok daha önemli bir noktaya gelmiş ve statüsü yükselmiştir. 

Anavatan Türkiye ile birlikte havada, denizde ve karada ulusumuzun hakkını ve hukukunu korumak, geleceğe umutla bakabilmek ve aynı ülküyü paylaşmak, hepimizin temennisidir. Bunlarla birlikte örf, adet ve geleneklerimizle yaptığımız farklı çalışmalarla ekonomiye ve turizme katkı sağlanmıştır. Gençlerimizin bu topraklarda yaşayabilmesi için yapılan çalışmalar değerli ve anlamlıdır. 

Daima çalışmamız, üretmemiz ve birbirimize destek olmamız gerekir. KKTC, birlik ve beraberliği ile bugünlere kadar gelmiştir. Bizim bileceğimiz tek bir iş vardır o da, KKTC’yi birlikte güçlendirmektir. Önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle turizm ve ekonomide büyük kalkınmalar olacaktır. 

Yeni siyasetimiz, bize verilen destek artık önemli bir noktaya gelmiştir. Bizim varlığımız, ülkemiz ve cumhuriyetimiz dünyanın her yerinde konuşulmaktadır. Burada verilen mücadele önemlidir. Bizim devlet olarak farklı iş alanlarında gençlere istihdam yaratmak, onların bu topraklarda mutlu bir şekilde yaşamasına katkı sağlamak ve bu coğrafyada Türk varlığını koruyabilmek görevimizdir.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarKKTC
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