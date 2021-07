KKTC’den başka yerde yaşayamam!

Elbette onların da problemleri var da...

Sanki bizimkiler biraz farklı...

İngilizlerin canım!

-*-*-

Gazetelerine bakıyorum da; mesela çok şişmanlamışlar...

Obez olmuşlar...

Ve obezite ile uğraşmak için, Dünya’da ilk defa, şeker ve tuz vergisi getireceklermiş!

-*-*-

Obezite büyük sorun canım!

Bizde de var, biliyoruz ama bizde bu konuda devletin en küçük bir siyaset derdi bulunmuyor!

-*-*-

Haaa bir de artık İngilizlere, kalp sorunu var veya yok, “Statin” kullanmaları önerilecekmiş!

Kalp krizi ve benzeri durumları azaltmak adına!

-*-*-

Başka ne tür sorunlar mı?

Covid 19 vakalarında yine artış var ama pek ilgilenmiyorlar artık!

Hatta gazeteler haber bile yapmıyor!

Çünkü aşı tüm hızıyla sürüyor!

Sadece “maske gerekli mi gereksiz mi?” sorusunda kafayı tam netleştirememişler!

Bizde artık “takan” yok!

Geçenlerde markette maskesiz birine, “gardaş masken yok” demeye kalktım; az kalsın “vatan hainliği mertebem yükselecekti!”...

İlgili maskesiz kişi bana dedi ki; “... Bi kere o gardaş değil, kardeş; ayrıca sana ne kardeşim!”

-*-*-

Kadın yüzde yüz haklı!

Bana ne!

-*-*-

İngilizlerin bir büyük dertleri daha var!

Tatil!

İlla yurt dışına tatile gidecekler!

Her gün, hangi ülkenin, hangi renk listede olduğunu yazıyor gazeteleri!

Kafalar karışık ama inatla, ısrarla tatile gidecekler!

-*-*-

Yahu ekonomik sorunlar, siyasi meseleler, federasyon, egemen eşit devlet falan yok mu bu tartışmalar?

E yok!

Krallıktan memnunlar!

Sendikalar eylem yapmıyor mu yani İngiltere’de?

Gazetelerinde böyle haber yok!

Elektrik kurumu veya kurumları ile ilgili rüşvetler falan?

Yok!

Bakan atama skandalları?

O da yok!

Bir bakan, sevgilisini öperken görüntülendi, istifa etti!

O kadar!

O mesele de kapandı!

-*-*-

Törenler ön sayfalarda değil mi yani?

Değil!

Peki İngiliz Kraliçesi yani “devletinin başı”; Fransa’da kasaba kasaba gezip, konuşma yapmıyor mu?

Yapmıyor!

Allah Allah, hava çok sıcak da O’ndan mı?

-*-*-

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, başka bir ülkenin kasabalarını, kentlerini, köylerini, parklarını gezip gezip konuşma yapmamalı mı?

Eşit – egemen devlet ve de “mütekabiliyet” mi?

Amaaaaaaan, “bizim durumumuz çok özel!”...

Doğru!

Çok özel bir durumumuz var!

Biz farklıyız!

Bizi kıskanmaları lazım!

Çünkü biz etle tırnağız, onlar değil!

Doğru, doğru, çok doğru!

-*-*-

Sahi, İngiltere’de başka ne tür konular var gündemde?

İtalya finalinde penaltı kaçıran Afrika kökenli futbolculara ırkçı saldırılar var!

Ve o çocuklara sahip çıkan güzel insanlar!

Güzel insanlar çoğunlukta ve bu çok güzel bir şey!

Ama çirkin ırkçılar hala var ki bu da kötü bir şey!

-*-*-

Peki başka?

Okulları nasıl açacaklarını, yüz yüze eğitimi nasıl yapacaklarını sabah – akşam – gündüz – gece konuşuyorlar mesela bizden farklı olarak!

Ve kesinlikle ülke nüfusunu biliyorlar yine bizden farklı bir şekilde!

Kaç kişiyi, kaç yaşa kadar, ne zaman ve nasıl aşılayacaklarının planlarını da yapmışlar!

-*-*-

Ve çok, ama çok kitap okuyorlarmış, hala!

Yine bizden bayağı farklı olarak!

-*-*-

Ve uzmanlar neyi belirlemişler biliyor musunuz; bulmaca dolduranların, bunama veya Alzheimer’i beş yıl geciktirebildiğini!!!

Yaaaaa!

-*-*-

Karpuz tarlada mı kaldı?

Öyle bir haber yok!

Hayat Pahalılığı tartışması da yok!

Pahalılık, denetimsizlik, plansızlık, programsızlık, seçimin ne zaman yapılacağının belirsizliği, kurultayın nasıl olacağı, Fransa’nın İngiliz muhafazakarlarının liderliğine kimi düşündüğü gibi konular da yok gazetelerinde!

“No Le Faeiz, No La Hessan; Oui Le Ersan!” gibi dedikodular ya da tartışmalar da bulunmuyor!

-*-*-

İş yerinde rahat şeyler giyilmesi konusunda tavsiyeler var!

Ve İngiliz kadınlar, iş yerlerinde yüksek topuklu giymiyor mesela!

Bizden bir büyük farkları da bu!

Neden giymiyorlar?

Çalışma performansı ile alakalı!

Daha şık ve daha güzel görünme gibi bir dertten çok; daha rahat ve daha verimli çalışmayı önemsiyorlar ve “dokuz gün bayram tatili” asla alışık olmadıkları bir şey!

-*-*-

Nasıl yani?

Dokuz gün tatil yapacaksınız ve bunun karşılığında para mı alacaksınız?

“Bu hakkımız, söke söke alırız!” da yok!

Christmas’ta bir gün, zaman zaman bazı özel günler tamam da, yok da be gavollem dokuz gün tatil?

Ülkeyi dokuz gün kilitlemek nasıl bir şey?

-*-*-

Bu ne rahatlık?

Neyse, bizim aklımız kesmez!

Allah’a çok şükür ki bizi yöneten çok zeki insanlar var da bizim adımıza doğru – düzgün kararlar alıyorlar!

Yoksa mahvolmuştuk!

Bakın, ne güzel; o kadar kalkınmışız, o kadar refahtayız, o kadar mutluyuz ki, dokuz gün tatil yapacağız!

Hatta emin olun şu andaki hükümetimiz olmamış olsaydı Rumlar bizi öldürürdü!

-*-*-

KKTC’den başka yerde asla yaşayamam!

Vallahi İngiliz pasaportumu iade edeceğim!

(Şakadır, hiç da etmem Sayın Kraliçem, sen çok yaşa, tamam? Yani ok? Do net take me serious ha!)