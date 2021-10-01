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KKTC’ye gelecek olan tır dorsesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'nin Mersin ilinin Silifke ilçesinde, gemiyle KKTC'ye götürülmesi planlanan bir tırın dorsesinde yapılan aramada 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

01 Ekim 2021 Cuma 21:17
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KKTC’ye gelecek olan tır dorsesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde, tırın dorsesinde Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda Taşucu'ndaki Seka Limanı'nda operasyon düzenledi.

Operasyonda, gemiyle KKTC'ye götürülmesi planlanan bir tırın dorsesinde yapılan aramada 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

Polisin gözaltına aldığı tır şoförü A.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenlerin işlemlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi.

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