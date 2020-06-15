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Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, saat 09.00’da toplandı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 16:38
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Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, saat 09.00’da toplandı.


Meclisten yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı” görüştü ve madde madde oylamasına başladı. Komite, söz konusu Yasa Tasarı’nı bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.


Komite toplantısına, davetli olarak BRTK’dan Meryem Özkurt, Gamze Sezgin ve Maliye Bakanlığı’ndan Kemal Ünar katıldı. 


UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komitede, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiEkonomiMaliyeBütçe Ve Plan Komitesi
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