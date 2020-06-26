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Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün saat 09:00’da toplandı.

26 Haziran 2020 Cuma 13:08
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Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün saat 09:00’da toplandı.  

Meclisten verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. 

Komite, bahse konu Yasa Tasarısının genel görüşmesine devam ediyor. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

“Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle;
“Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Corona Virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin yarattığı koşullar dikkate alınarak, ülke ekonomisinin önemli bir sektörü konumundaki gayrimenkul sektörünün canlandırılmasını sağlayacak enstrümanların kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yabancılara yapılan konut satış ve alış taleplerindeki yükselişin gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine katkısının en önemli göstergesi olduğu tespitinden hareketle işbu Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Geçici Kurallar Yasası ile yapılacak düzenlemenin konut piyasasına getireceği canlılık ve devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle atmasına ve ekonomik kalkınmaya sebebiyet vermesi amaçlamaktır. 
Ülkemizde inşa edilen apartman dairelerini yabancı kişilerin yatırım amacıyla satın almakta oldukları, bu yönde önemli bir talep olduğu, bu daireleri yurt dışındaki başka yabancılara tatil amacıyla kiralama yoluna gittikleri gözlemlenmiştir. Bu şekildeki yabancı yatırımlar ilgili yabancıya fayda sağladığı gibi, kiralanan taşınmaza nitelikli turist getiriyor olması nedeniyle ülkemize de ciddi fayda sağlamaktadır. Bu gerçeklere ilaveten, inşa edilmiş daire stokunun da  tüketilmesi amacıyla, diğer taşınmaz mal türlerine ilişkin satın alma hakları aynı kalırken, apartman dairelerine ilişkin satın alma hakkı, 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere dört adete çıkarılmaktadır. 
Diğer taraftan, Yasa’nın uygulanmasında ortaya çıkan bazı pratik ve hukuki sıkıntıların giderilmesi amacıyla da çeşitli maddelerde değişikliğe gidilmektedir.”
Komite toplantısına, davet edilen, İçişleri Bakanlığı’ndan Uğur Çulhanoğlu katılarak komiteye görüşlerini sundu. 
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiHukukSiyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi
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