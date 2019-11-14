Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

KTAMS’ın 63’üncü kuruluş yıldönümü kutlandı

14 Kasım 2019 Perşembe 19:19
KTAMS’ın 63’üncü kuruluş yıldönümü kutlandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS)’ın 63’ünci kuruluş yıldönümü dolayısıyla sendika lokalinde etkinlik düzenlendi.

Sendikanın açıklamasına göre, etkinliğe, ülkeden sendika temsilcileri, Güney’den PEO ve PASYDY temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarını KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Sendikal Platform adına Dev-İş Başkanı Hasan Felek’in yaptığı etkinlikte sinevizyon gösterisi de yapıldı.

Güven Bengihan, sendikanın kuruluşu, geçmişi ve elde edilen kazanımları anlattığı konuşmasında, kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve temel ilkelerden ödün vermediklerini kaydetti.

Ardından sendikanın 63'üncü yıl pastası kesildi ve Grup Baria müzik dinletisi sundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moayad Ajuandi, 8 gün daha tutuklu kalacak
Moayad Ajuandi, 8 gün daha tutuklu kalacak
Eroğlu’nun KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü mesajı
Eroğlu’nun KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü mesajı
Tatar, TÜMBİFED ve Türkiye Harp Malulü Derneği'ni kabul etti
Tatar, TÜMBİFED ve Türkiye Harp Malulü Derneği'ni kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim