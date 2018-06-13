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KTOEÖS: "Hayat pahalılığı oranını düşük tutmak için akaryakıt zammını beklettiler"

KTOEÖS, temmuz ayında açıklanacak 6 aylık hayat pahalılığı oranının yükselmesini önlemek için başta akaryakıt olmak üzere zamların bekletildiğini savundu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:22
KTOEÖS: "Hayat pahalılığı oranını düşük tutmak için akaryakıt zammını beklettiler"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), temmuz ayında açıklanacak 6 aylık hayat pahalılığı oranının yükselmesini önlemek için başta akaryakıt olmak üzere zamların bekletildiğini savundu.

Yazılı açıklama yapanKTOEÖS Mali Sekreteri Ozan Elmalı, hayat pahalılığı açıklandıktan sonra akaryakıta yapılacak zamla temel tüketim maddelerinin tümünün etkileneceğini, halkın alım gücünün daha da gerileyeceğini kaydetti. 

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Elmalı, halkın refahı ve insanca yaşayabilmesi için hükümete üzerine düşeni yapma ve gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

Elmalı, şöyle devam etti: 

“2017’den bugüne akaryakıt yüzde 40 civarında pahalılaşmıştır. Geçtiğimiz 5 ay öncesine göre tüp gazda yüzde 10 civarında fiyat artışı söz konusudur. Son bir ayda konut-su-elektrikte yüzde 578 artış yaşanmıştır. Geçtiğimiz aya oranla bu ay 365 maddenin fiyatında artış gerçekleşirken, sadece 40 maddenin fiyatı düşmüştür. Ancak nasıl bir hesaplama yapılmaktaysa 365 maddenin fiyat artışına karşın, 3 kalemdeki ucuzlama hayat pahalılığının gerçek anlamdaki oranına etki edebilmekte ve hayat pahalılığı 3.65 olabilmektedir. Dövizin artışı, çalışanların maaşlarının her gün biraz daha azalmasına neden olmaktadır. 2017 yılı başında 429 Sterlin’e denk gelen brüt Asgari Ücret bugün yüzde 10’a yakın gerileyerek 388 Sterlin’e düşmüştür. Öngörülerimize göre Temmuz ayı başında açıklanacak olan 6 aylık hayat pahalılığı oranlarını düşük tutma çabasıyla akaryakıta yapılacak zamlar bir süreliğine ertelenecek ve hayat pahalılığı oranlarının açıklanması sonrasına saklanacaktır. Bu durum, çalışanların maaşlarının uğradığı değer kaybının maaşlara yansımasının önüne geçerek, alım gücünü daha da geriletecektir. Akaryakıtla başlayacak zamlar bütün tüketim mallarına yansıyacaktır.”

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