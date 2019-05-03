Kuvvet 3 gün tutuklu kalacak

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Girne’nin Ilgaz köyünde tartıştığı babasını bıçaklayan Sinan Kuvvet dün Girne’de mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, Girne’ye bağlı Ilgaz Köyü’nde önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda 48 yaşındaki Sinan Kuvvet’in, tartıştığı 77 yaşındaki babası Neşet Kuvvet’i karın ve batın bölgesinden bıçaklayarak yaraladığını söyledi. Polis, saat 12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Neşet Kuvvet’in, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden polis, yaralının durumunun iyi olduğu bildirdi. Polis, zanlının olaydan sonra gözaltına alındığını belirterek, daha önce Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirtti. Polis, zanlının yeniden doktor kontrolünden geçirildiğini, rapor beklendiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına ve bu süreyi Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde geçirmesine emir verdi.