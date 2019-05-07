Kuvvet yarın yeniden mahkemeye çıkartılacak!

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Girne’nin Ilgaz köyünde tartıştığı babasını bıçaklayan Sinan Kuvvet tutukluluk süresinin dolması üzerine bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde zanlıyı kontrol eden Doktor Abidin Akbirgün tanık olarak dinlendi. Doktorun tanıklığının ardından mahkeme teminat duruşmasını bugüne erteledi.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Adnan Kardeşler, Girne’ye bağlı Ilgaz Köyü’nde meydana gelen olayda Sinan Kuvvet’in, tartıştığı 77 yaşındaki babası Neşet Kuvvet’i karın ve batın bölgesinden bıçaklayarak yaraladığını söyledi. Kardeşler, zanlının olayın ardından tutuklandığını ve dört gündür Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

Yaralının durumunun iyi olduğunu belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Doktor Abidin Akbirgün ise sanığın cezai ehliyetinin olmadığını, tedavi olması gerektiğini söyledi. Sanığın serbest kalması halinde kendisine veya çevresine zarar verebileceğini, organize şizofren hastası olduğunu kaydeden Akbirgün, zanlı ile ilgili raporu ise henüz hazırlamadığını belirtti.

Mahkeme, raporun hazır olmaması üzerine teminat duruşmasını yarına erteledi.